Inter, Skriniar: "Non mi interessa il Barcellona"

Il campionato è pronto a rientrare dalla sosta per le nazionali ed è anche questo argomento della nostra intervista a Milan Skriniar: "So che qualcuno dei compagni è tornato triste ma bisogna dimenticare le sconfitte, ora c'è l'Inter". I nerazzurri ripartono dall'Atalanta con in mente ancora il pari contro il Torino: "Un vero peccato, i granata sono una buona squadra ma in casa dobbiamo vincerle tutte per conquistare la qualificazione alla Champions League. Atalanta avversario difficile ma vogliamo vincere anche per i nostri tifosi".



Il difensore racconta i primi mesi interisti: "Sono molto contento, tutti i complimenti mi danno fiducia ed energia, devo continuare così. Magari segnando ancora qualche gol". Le sue prestazione hanno destato l'interesse, si dice, del Barcellona: "Ma non mi interessa il mercato, io sono qui e il mio obiettivo è giocare e vincere con l'Inter, riportarla dove merita".