Inter, Skriniar: "Mi piacerebbe fare come Hamsik al Napoli"

Di nome fa Milan ma Skriniar è davvero un cuore nerazzurro. Il difensore, secondo miglior giocatore slovacco del 2017, ha usato parole speciali per il suo attuale club: "Mi piace l'Inter, sono contento di essere qui. Sarebbe bello fare una carriera come quella di Hamsik al Napoli".



Le big d'Europa devono dunque mettersi il cuore in pace: il 23enne ex Sampdoria non ha alcuna intenzione di muoversi da Appiano Gentile e anzi punta a diventare una bandiera al pari del suo connazionale, che è risultato essere ancora una volta il migliore in patria.