Inter, Skriniar: "Mai alla Juventus o al Milan"

De Vrij, Asamoah e Vrasljko, tante novità dal calciomercato per l'Inter in difesa ma il punto fermo rimane Milan Skriniar: "Non è male sentirsi dire che ti cercano grandi squadre ma non ho mai pensato di andare via, ho sempre detto che sarebbe andata bene qualsiasi cosa decisa dalla società". Ma sul rinnovo non c'è ancora la fumata bianca: "Agente e club stanno parlando, vedremo. Se mi sento di dire che in Italia giocherò solo nell'Inter? (ride, ndr) Va bene, mai alla Juventus o al Milan" le parole alla Gazzetta dello Sport.



Quest'anno l'obiettivo è chiaro: "Restare in alto e fare grandi risultati in Champions League, siamo un top club e vogliamo superare il girone anche dovessimo trovare Real Madrid o Barcellona". Il difensore slovacco non si preoccupa di Cristiano Ronaldo: "Uno dei più forti al mondo, più veloce di me. Ma un giocatore da solo è niente contro una squadra. Higuain e Simeone sono gli attaccanti più difficili che ho incontrato: con Gonzalo non puoi mai distrarti, il Cholito invece ti pressa tutta la partita".