Inter-Skriniar, le cifre: 8 milioni cash più Caprari

Le vere cifre sull'operazione Inter-Skriniar le ha rivelate Karol Csonto, agente del difensore slovacco arrivato dalla Sampdoria: il costo complessivo è di 23 milioni, 8 cash e 15 per la valutazione del cartellino di Caprari, ceduto ai blucerchiati a titolo definitivo dopo il prestito al Pescara nella scorsa stagione.



"Non me l'aspettavo - ha detto Skriniar a sport.sk - ho dei sentimenti contrastanti. L'Inter è un top club mondiale, devo ancora riprendermi dalla notizia. Ma adesso devo smettere di fantasticare e dimostrare sul campo che è tutto vero. Domenica andrò a Milano, poi raggiungerò la squadra in ritiro. Bello avere firmato per cinque anni".