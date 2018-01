Inter, Skriniar: "La sosta ci ha ricaricato. Più forti con Lisandro Lopez"

"Nelle ultime partite il problema era soprattutto di testa, la sosta ci è servita per ricaricarci a livello mentale. Da oggi dobbiamo ripartire forte e tornare dove siamo stati nelle prime giornate di campionato". Milan Skriniar, in un'intervista esclusiva a Premium Sport, sprona l'Inter dopo la pausa per il campionato.



I nerazzurri non vincono dal 3 dicembre (5-0 al Chievo) e sono attesi da uno spareggio Champions, obiettivo stagionale della banda Spalletti: "Il pareggio in extremis della Fiorentina? E' già alle spalle, pensiamo alla sfida contro la Roma. Sarà una partita importante e difficile ma penso che vinceremo".



I nerazzurri, in emergenza nel reparto arretrato per gli infortuni di Miranda (sulla via del recupero) e D'Ambrosio, possono contare su un nuovo rinforzo, Lisandro Lopez, già sbarcato in Italia: "In difesa siamo pochi, il suo acquisto ci aiuta tanto e con lui siamo ancora più forti".



"Le voci di mercato ci distraggono? Chi è qui vuole dare il massimo per l'Inter e non pensa di andare via. Per quanto mi riguarda sono arrivato da poco tempo e sono concentrato sui prossimi impegni: voglio giocare il più possibile e dare una mano alla squadra" conclude il centrale slovacco a proposito dell'interesse di grandi club, tra i quali il Barcellona, nei suoi confronti.