Inter, Skriniar in dubbio per il Sassuolo

Non solo Nainggolan, ma anche Milan Skriniar potrebbe saltare la prima partita di campionato dell'Inter, in programma domenica sera alle 20.30 contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Il difensore slovacco ha lavorato a parte anche oggi dopo l'affaticamente muscolare accusato ieri ed è possibile, a questo punto, che Spalletti non lo rischi, schierando così la coppia centrale Miranda-De Vrij. Il belga, invece, tornerà in gruppo la prossima settimana se tutto va bene.



Sarebbe una novità assoluta per l'Inter di Spalletti: nella scorsa stagione, infatti, Skriniar non ha saltato neppure un minuto di tutto il campionato: sempre schierato titolare, non si è mai fatto male e non è mai stato neppure sostituito. Un perno inamovibile della squadra che ha conquistato l'accesso in Champions League. Sarà probabilmente così anche quest'anno, ma non alla prima giornata...