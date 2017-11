Inter, Skriniar: "Dobbiamo andare in Champions. Barcellona? Non mi interessa"

Dal ritiro della nazionale slovacca Milan Skriniar fa il punto sui primi mesi all'Inter indicando anche gli obiettivi dei nerazzurri e non sottraendosi alle domande di mercato. Ecco le principali dichiarazioni del difensore ex Sampdoria a Sport.sk, una delle piacevoli sorprese di questa stagione.



"Sono molto felice, soprattutto in relazione ai successi che sta avendo la squadra in questo momento. Siamo nelle posizioni di vertice, siamo vicini al Napoli anche se domenica abbiamo faticato contro il Torino. Aiuto la squadra come posso e sono felice anche di aver segnato due gol. Credo che possiamo andare avanti così".



"Di certo non vado a leggere su Internet tutto quello che dicono, però mi arrivano le voci alle orecchie. Le valutazioni positive fanno sempre piacere. Sono contento che anche il tecnico percepisca positivamente le mie performance. Spalletti è un allenatore duro, ma è molto bravo: certamente uno dei migliori in Italia. Abbiamo un ottimo rapporto. Il suo grande vantaggio è che sa bene quando caricare e quando rilassarsi. Se sono arrivato all'Inter nel momento giusto? Direi di sì. Ma se avessi giocato zero minuti nessuno lo avrebbe pensato. Ma quando ho iniziato a giocare il mister mi ha dato fiducia e lì ho capito di aver fatto un'ottima scelta".



"Mi fa piacere che i tifosi mi parlino sempre. Quando sono arrivato mi hanno chiesto di cambiare il nome, perché il mio è lo stesso dei nostri cugini. Ma naturalmente è stato tutto divertente. Complessivamente, è positivo che i tifosi mi vedano in questa maniera, lo apprezzo. Non ci sono le folle come per Hamsik a Napoli, ma se uno si ferma a chiedermi un autografo, poi ne arriva un altro. Dopo il derby vinto la gente ci ringraziava in città. Anche i tifosi del Milan mi chiedono gli autografi, con loro non ho alcun problema".



"L'anno scorso l'Inter non ha vissuto un grande anno, per un club come questo una posizione tra il settimo e il non posto è davvero troppo poco. Sarebbe quindi ingenuo dire di essere da Scudetto, anche perché la concorrenza è davvero numerosa, con squadre come Juventus, Napoli e Roma. Ma un posto in Champions League, quello sì che lo rivogliamo. L'Inter deve partecipare alla Coppa più prestigiosa".



"L'interesse del Barcellona? Non so se sia vero. Non so nulla di più di quello che è stato scritto sui giornali, e penso anche Karol. Sono all'Inter da poco, non mi importa davvero di parlare di un trasferimento. Il Barça è sempre il Barça, ma non dico nulla: sono all'Inter e sono felicissimo".