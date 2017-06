Inter, Skriniar chi? Dal rosso con la Juve ai 25 milioni...

In 12 mesi, Milan Skriniar si è preso tutto. Una maglia da titolare nel cuore della difesa della Samp, tanti bei voti in pagella, e ora le attenzioni dei grandi club. Su tutti l’Inter, pronta a valutarlo 25 milioni di euro per assicurarsene le prestazioni. Difficile da prevedere un anno e mezzo fa, quando Skriniar arrivava a Genova per puntellare la retroguardia blucerchiata in attesa dell’arrivo del vero rinforzo, l'interista Ranocchia.



Ora la situazione si è capovolta, ed è l’Inter - che nel frattempo deve sempre trovare un modo per liberarsi di Ranocchia - a puntare forte su di lui. Diversamente da quanto fece Montella in quello scorcio di stagione, nel quale concesse al difensore slovacco solo due presenze, sfruttate decisamente male (con un'espulsione contro la Juve). Peraltro, anche l'ultimo campionato - quello che l'ha consacrato - non sembrava cominciato nel migliore dei modi con un gol "regalato" a Carlos Bacca in Samp-Milan.



Giampaolo, però, ha visto più lungo di tutti, perché dopo quest’incertezza la sua stagione è decollata e l’intesa con Silvestre ha contribuito alle fortune della Sampdoria. Certo, i margini di miglioramento sono ancora molti: zero gol in Serie A, un dato statistico inaccettabile per un gigante della sua stazza, potenzialmente bravo nel gioco aereo anche in area avversaria. Ma in fondo quello che gli si chiede è di evitarli i gol, se necessario anchea costo di maltrattare gli avversari.



Ora per lui il futuro è tinto di nerazzurro, e l’ultimo regalo al presidente Ferrero - che lo aveva pagato 2 milioni allo Zilina - sarà la plusvalenza record che andrà ad arricchire il bilancio blucerchiato. L’Inter inserirà Caprari nella trattativa, valutandolo 12 milioni e portando a casa analogo guadagno finanziario. Perché molto probabilmente 25 milioni non sono il reale valore tecnico di Skriniar, ma a Spalletti poco importa. Lui è contento e pronto ad accogliere il primo pilastro della sua Inter.

