Inter, Skriniar: "Battere il Milan per arrivare in Champions"

Anche nel momento peggiore dell'Inter, Milan Skriniar è uno dei giocatori nerazzurri che non ha quasi mai tradito le attese: molti tifosi si aggrappano a lui anche in vista del derby. "Vogliamo chiudere la serie positiva del Milan: in pratica li abbiamo rianimati in coppa Italia, ora tocca a noi ripartire - le parole alla Gazzetta dello Sport -. A loro toglierei Suso e dovremo stare attenti a Cutrone, bavo Gattuso a riportare fiducia nella squadra".



Il 2-0 al Benevento ha riportato un pizzico di serenità ma la sensazione è che l'Inter parta sfavorita: "Domenica sera non basterà quello che abbiamo fatto nell'ultima partita, ci alleniamo bene eppure non esprimiamo un gioco adeguato. Gruppo diviso? Non è vero, è un problema di testa, non ci sono più margini per sbagliare".



Skriniar punta su Icardi: "Ci sono mancati i suoi gol. Non c'è più tempo per scherzare, voglio i tre punti". Infine, sulle voci di mercato: "Ammetto di aver reso anche oltre le mie aspettative, leggo del Barcellona ma voglio rimanere all'Inter, amo questa maglia: la mia permanenza non dipende dalla Champions e in ogni caso arriveremo noi nelle prime quattro".