Inter, Skriniar: "Barcellona e Bayern mi volevano, valgo 70 milioni"

"Non ho intenzione di lasciare l'Inter". Tra le dichiarazioni rilasciate da Milan Skriniar allo youtuber slovacco Sajfa, queste sono sicuramente quelle che piaceranno di più ai tifosi nerazzurri. Il difensore è tornato a parlare anche di mercato, considerando che l'ultima stagione lo ha visto tra i protagonisti assoluti al punto da guadagnare la stima dei grandi club europei.



"Può succedere qualsiasi cosa - ha spiegato Skriniar - Mi hanno accostato a Barcellona e Bayern Monaco? Ho letto anch’io. Le notizie del loro interesse non erano false, ma non c'è stata alcuna trattativa ufficiale". Nessun'offerta, dunque, è pervenuta all'Inter e il giocatore ha anche le idee chiare su quanto dovrebbero mettere sul piatto per portarlo via: "Non lo so bene, penso di valere circa 70 milioni".