Inter senza difesa: più di 100 milioni spesi e Champions lontanissima

Sette gol subiti nelle ultime tre partite di campionato. Dieci se si considera anche la trasferta in Europa League contro l'Hapoel Bee'r Sheva. Sono questi i numeri impietosi che inchiodano l'Inter di Pioli. L'ex tecnico della Lazio ha preso in mano una squadra in grave crisi e, come era prevedibile, non ha potuto risolvere tutti i problemi ereditati. Il tecnico è senza difesa, ma nel senso di reparto arretrato: anche al San Paolo (sesta sconfitta in 15 partite) la retroguardia nerazzurra ha messo a nudo tutti i suoi limiti. Per fortuna Handanovic ha limitato i danni, altrimenti il passivo sarebbe stato più pesante. La tenuta della retroguardia peraltro aveva già messo in allarme nelle amichevoli estive, quando sulla panchina siedeva ancora Roberto Mancini. Eppure la società, che ha speso sul mercato più di 100 milioni di euro, non è intervenuta per affiancare a Miranda (in questa stagione non impeccabile) un giocatore davvero di spessore: Murillo non dà infatti garanzie, così come Ranocchia. Il migliore visto fin qui è stato Medel nel derby: un centrocampista adattato nel ruolo di centrale.



Il risultato è sotto gli occhi di tutti: l'Inter rischia di aver già compromesso la stagione ai primi di dicembre. La zona Champions dista al momento 8 punti, che potrebbero diventare undici tra sabato e domenica. La speranza risiede nel calendario solo fino a un certo punto. Pioli ha affrontato subito un trittico da brividi e tutto sommato il bottino (1 pareggio, 1 vittoria e 1 sconfitta) non è completamente da buttare, considerando i limiti evidenti di un gruppo con buone individualità, e tuttavia priva di una struttura e con evidenti limiti caratteriali. Ora, contro Genoa, Sassuolo e Lazio, i tifosi aspettano una reazione e soprattutto un minimo di continuità. Senza i soldi derivanti dalla qualificazione al prossimo turno di Europa League, difficilmente l'Inter potrà spendere cifre importanti per porre rimedio agli 'errori' commessi in estate (emblematica la vicenda Gabigol): nel pre-partita del San Paolo Ausilio ha ribadito la necessità di sfoltire la rosa nella sessione di gennaio del mercato. Bisognerà dunque fare di necessità virtù, per dare senso al campionato: al 28 maggio manca tanto tempo...