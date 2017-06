Inter, senti Gabigol: "Esultanza? Frutto della passione che ho per questi colori"

C'è un'immagine, tra le tante del derby di ieri sera, che potrebbe diventare molto importante per l'Inter. Ultimi secondi di Milan-Inter, Perisic trova il gol del 2-2, la panchina nerazzurra esplode, Pioli e Gabigol si guardano, esultano insieme e poi si abbracciano. Scatto del brasiliano verso il proprio tecnico, che ricambia euforicamente e lo solleva di peso: uno scatto che potrebbe valere più di mille parole, che potrebbe essere indizio del fatto che l'ex tecnico della Lazio potrebbe aver già conquistato una fetta di spogliatoio, a partire proprio dal brasiliano, presentato in pompa magna ma oggetto misterioso di questo avvio di stagione.

E' stato lo stesso attaccante brasiliano a parlare dell'impatto del nuovo mister: "Sto bene, va tutto bene - ha detto Gabigol a GloboEsporte - Ora c'è Pioli, non so come andrà, ma sto bene. Io sono uno che dà tanto, sono un appassionato del mio lavoro e, forse, la mia esultanza è il frutto della passione che ho avuto per questi colori fin dall'infanzia e che mi ha fatto reagire in questo modo". Dichiarazioni d'amore importanti, che si sposano con quelle rilasciate da Pioli nel dopogara. “Gabigol ha ottime qualità, sta lavorando bene e deve continuare così, fidatevi…”.