Inter, Santon si scusa... tramite la fidanzata

L'errore di Bergamo è costato caro all'Inter, almeno un punto, e rischia di costare anche la panchina di Frank de Boer. Per questo, Davide Santon si è voluto scusare per l'ingenuo fallo che ha portato al rigore di Pinilla. Anche se il messaggio è arrivato tramite la fidanzata Chloe Sanderson, su Instagram: "Davide sta cercando di dare il possibile e in questo momento non è facile. Ha pagato un eccesso di foga agonistica per provare a difendere in occasione di un rigore e si scusa dell'errore. Ama la sua squadra e punta a riprendersi al più presto".

