Inter, Santon: "Non ho capito Mancini, ginocchio ok"

E' stato un inizio di stagione particolarmente travagliato per Davide Santon. Sunderland, West Ham e Napoli sono state ipotesi concrete per lasciare l'Inter ma in tutti e tre i casi sono naufragati tra visite mediche non passate e mancati accordi sull'ingaggio. Eppure, almeno sul primo punto, il terzino italiano si difende: "E' vero che devo gestire il mio ginocchio, magari non posso giocare cinque gare in quindici giorni. Ma da qui a non superare le visite mediche però ce ne passa: i dottori che mi hanno rifiutato possono pensarla come vogliono, non ho problemi e posso giocare".



Santon è poi tornato sui mesi con Mancini, che lo ha rivoluto in Italia per poi accantonarlo quasi subito: "Mi ha preferito altri giocatori - le parole a Tuttosport - , com'è lecito fare. Io ho iniziato a guardarmi intorno. Non capisco però perché mi abbia rivoluto, per poi decidere che non andassi bene dopo mezza stagione. Per fortuna de Boer mi ha parlato chiaro sin da subito, ridandomi fiducia".



Infine, un pensiero all'amico Balotelli: "Sa che deve fare bene a Nizza e per un attaccante questo vuol dire segnare. Credo che Nizza sia il posto perfetto per rialzarsi e Mario ci riuscirà".