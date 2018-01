Inter, Santon chiude il profilo Instagram

Davide Santon non è più su Instagram: non sarebbe di certo una notizia in sé, se fosse semplicemente la scelta di un ragazzo come tanti che non ha più voglia di postare foto sul social network più amato dai giovani, il punto è che il difensore dell'Inter è stato "costretto" in un certo senso a cancellare il proprio profilo. Da cosa? Dai continui insulti ricevuti.



Santon era finito sotto accusa anche dopo Inter-Udinese: gli errori commessi in quella partita portarono alla prima sconfitta dei nerazzurri. Contro la Roma, il terzino ha involontariamente mandato in porta El Shaarawy con un intervento goffo e i tifosi non hanno avuto pietà. Così Santon si è stufato e si è "autoeliminato".



"Se mi chiede scusa, non lo faccio più giocare", ha detto Spalletti dopo la partita. Una provocazione, ovviamente: secondo il tecnico, non bisogna avere paura di sbagliare. Santon avrà modo di rifarsi. E pazienza se non posterà più foto.