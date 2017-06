Inter, San Siro "trema": "Rizzoli, Rocchi o Tagliavento per il derby..."

"Per il derby me lo sento: Rocchi, Rizzoli o Tagliavento". Lo striscione appare in Curva Sud, non nella storica Nord nerazzurra. Ma porta comunque la firma di tifosi dell'Inter, già proiettati alla sfida col Milan del 15 aprile. Il timore è evidente: una designazione sgradita e - stando alla loro opinione - favorevole ai "cugini".



I nerazzurri hanno "brutti precedenti" con Rocchi e Tagliavento che risalgono anche a un passato non troppo recente: del primo si ricorda un derby del 2010 vinto 2-0 in 9 per le espulsioni di Lucio e Sneijder, del secondo è celebre un vecchio Inter-Samp con le manette di Mourinho. Più fresco il ricordo negativo di Rizzoli, il direttore di gara di Juventus-Inter con le polemiche per i mancati rigori concessi ai nerazzurri e il famoso video della punizione ripetuta di Chiellini.