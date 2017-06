Inter-Sampdoria, Quagliarella: "Noi giochiamo a calcio, altri..."

L'Inter l'ha affossata definitivamente lui. Fabio Quagliarella è andato sul dischetto e ha battuto Handanovic a 5 minuti dalla fine, così la Samp ha vinto ancora a San Siro come aveva già fatto col Milan: "Stiamo crescendo: siamo una squadra giovane e all’inizio abbiamo avuto qualche difficoltà - ha detto Quagliarella riferendosi a eventuali rimpianti -. Oggi abbiamo fatto una grande partita, abbiamo sofferto ma siamo sempre rimasti uniti e alla fine ce l’abbiamo fatta".



Quagliarella, poi, riscrive la classifica a modo suo: "Noi giochiamo a calcio a differenza di tante altre squadre: il più bello lo fa il Napoli, poi penso noi e l’Atalanta. Ce la giochiamo sempre, chi viene a vederci non può dire di non divertirsi. Il rigore? Con davanti Handanovic la palla pesava un po’ di più". Ma alla fine l'ha buttata dentro.