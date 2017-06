Inter-Sampdoria, Gabigol dà un calcio alla bottiglietta

Inter-Sampdoria si porta dietro altre scorie per i nerazzurri, oltre alla sconfitta. Quando Pioli ha scelto Joao Mario come terzo e ultimo cambio della partita, facendolo entrare al posto di Perisic, a Gabigol sono saltati i nervi: l'attaccante brasiliano, che pure una partita quest'anno l'ha risolta segnando il gol decisivo a Bologna, ha dato un calcio alla bottiglietta e lanciato una pettorina per terra.



A quel punto la partita era sull'1-1, poi si è messa anche peggio con i nerazzurri battuti dal rigore di Quagliarella. E così il rimpianto di Gabigol, che ha discusso animatamente in panchina con lo staff tecnico, sarà anche aumentato. L'ultima volta che è entrato in campo risale al 26 febbraio contro la Roma, poi 4 panchine di fila. E 81 minuti totali in tutto il campionato: meno di una partita...