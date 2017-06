Inter-Sampdoria 1-2: Pioli ribaltato, Europa a rischio

Sognare la Champions con 9 punti di distacco a 8 giornate dalla fine a questo punto è diventato davvero un'utopia: l'Inter perde 2-1 con la Samp, si ritrova sesta a -3 dall'Atalanta e a -5 dalla Lazio e il rischio, stando alla classifica, è piuttosto quello di doversi guardare alle spalle, col Milan a un punto e la Fiorentina a 4. Schick e Quagliarella ribaltano il gol di D'Ambrosio, i blucerchiati si confermano in un gran momento e mettono nei guai Pioli.



Non è l'Inter brillante di un mese fa: il passo indietro sul piano del gioco visto a Torino viene confermato anche contro la Samp, sia nello sviluppo della fase offensiva, sia nell'equilibrio, non sempre stabile. Gagliardini, al di là dell'infortunio che lo costringe a uscire all'intervallo, sembra accusare la fatica e Brozovic, preferito a Kondogbia, non lo aiuta più di tanto. La prima occasione (con tiro di Banega respinto e tap-in mancato da Candreva) arriva un po' a caso, mentre i blucerchiati, sempre bravi a ripartire nonostante l'assenza di Muriel, chiudono il primo tempo colpendo due pali con Quagliarella e Bruno Fernandes. Tra il primo e il secondo, però, arriva il gol dell'Inter: cross di Banega e deviazione vincente di D'Ambrosio, aiutato da quella sfortunata di Bereszynski.



Nel secondo entra subito Kondogbia e il suo impatto è tutt'altro che memorabile: la Samp prende coraggio e arriva al pari su un corner contestato, con torre di Silvestre e tocco sotto misura di Schick, tenuto in gioco da Brozovic. L'Inter a quel punto spinge e le squadre si allungano: Perisic e Quagliarella hanno le occasioni migliori prima dell'ingresso di Eder al posto di Banega, poi è Icardi a sciupare un'occasione colossale a un passo dalla porta. Sarà decisiva, perché a 5 minuti dalla fine Brozovic causa un rigore con un fallo di mano e Quagliarella non sbaglia.