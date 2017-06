Inter, Sainsbury è arrivato: "Scudetto? Tutto è possibile"

Nella sua prima intervista da nerazzurro ha parlato di shock, ora usa termini meno perentori. Trent Sainsbury, primo australiano nella storia dell'Inter, è arrivato in mattinata alla Malpensa e si è recato alla clinica Humanitas di Rozzano per sostenere le visite mediche. "L'Inter è una grande squadra - ha detto al suo arrivo - e sono felice di farne parte, sono qui per crescere. Scudetto? Tutto è possibile".



Sainsbury è un difensore che arriva in prestito dallo Jiangsu Suning: ai nuovi patron del club nerazzurro serviva liberare una casella per uno straniero in più nella squadra cinese di loro proprietà. Ma in Europa Sainsbury c'è già stato: ha giocato allo Zwolle in Eredivisie dal 2014 fino alla scorsa estate e ha segnato anche un gol.