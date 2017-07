Inter, Sabatini: "So cosa fare, il Milan non è un modello"

Walter Sabatini e l'Inter che verrà. Il coordinatore tecnico di Suning ha fatto il punto del mercato dalla sede del ritiro, a Riscone di Brunico. Queste le sue parole in conferenza stampa.

"Suning è una grande potenza che ha deciso di investire nel calcio. Pretende che tra Jiangsu e l'Inter ci sia un rapporto di collaborazione anche se il termine è limitativo. Parliamo di uno scambio interculturale e sono orgoglioso di poterne essere interprete. È una cosa nuova, anche perché non si fermerà qui. Suning vorrà allargare i propri domini calcistici dal punto di vista geografico: vuole cercare un circuito di calciatori importanti che faccia capo all'Inter che sarà il club che determinerà di più".

"Il mio ruolo è di grandissimo prestigio, non hanno dovuto fare molto per convincermi: mi rendo conto di essere molto fortunato. Ho accettato l'incarico con orgoglio: so quello che voglio fare, andremo fino in fondo. I tifosi dell'Inter preoccupati? Non facciamo calcio per rispondere ai colpi degli altri. Non considero il Milan un modello, abbiamo un nostro profilo e una nostra strategia condivisa. Il Milan ha scelto di ribaltare la rosa. L'Inter ha fatto un'altra scelta preventiva e i tifosi devono esserne consci. L'Inter l'anno scorso ha dato un segnale, di poter essere competitiva. Abbiamo calciatori molto forti e con l'allenatore abbiamo deciso di riselezionare il gruppo di lavoro. E nel frattempo lavoreremo sulle integrazioni, perché il gruppo è forte e va integrato".

"Ci si scatena anche in maniera silenziosa, non ci sono solo fuochi d'artificio. L'Inter punta obiettivi molto difficili, che cozzano con la volontà dei club interpellati. Serve un pochino di tempo. Ma non devo tranquillizzare nessuno, l'Inter è una garanzia in sé. Perisic? Spalletti ci chiede di tenerlo, c'è un forte interesse del Manchester United che conosce le nostre intenzioni. Anche noi vogliamo che resti, ma a patto che ci siano le motivazioni adeguate. Può anche andar via se ci sono contropartite tecniche adeguate".

"Il nome roboante rassicura soprattutto chi lo prende. Ma noi vogliamo fare scelte concrete: Skriniar è solido e concreto, ci aspettiamo molto da lui. Abbiamo preso su richiesta dell'allenatore, condivisa da me e dalla società, un catalizzatore di gioco come Borja Valero. Sono due operazioni molto importanti e non roboanti. Capisco che le dinamiche siano altre, ma siamo soddisfatti di queste due cose. Su richiesta del Nizza abbiamo accettato di allungare i tempi per Dalbert, ma noi lo vogliamo prendere. Se le operazioni si chiudono in mezza giornata, diffidatene".

"Al di là dell'ingaggio non so se Di Maria sia l'uomo giusto per noi. Le società stanno facendo investimenti importanti sui salari, non so come faranno. In ogni caso se ci saranno da fare investimenti importanti, Suning li farà. Gli altri calciatori dovranno dimostrare in campo di poter arrivare anche loro eventualmente a ingaggi alti. Spalletti? Ovviamente un club come l'Inter ha il dovere di valutare tutti i candidati, ma l'idea era già stata valutata da Ausilio quando io ero disoccupato. L'Inter ha bisogno di uno come Spalletti".

“Nainggolan è un giocatore sempre nella mia testa, un grande giocatore. E’ una possibilità importante per l’Inter, ma la ritengo un’operazione impossibile. Che continui a essere un desiderio dell’Inter non ho nessuna difficoltà ad ammetterlo. Così come sarà un’operazione quasi impossibile. Ho visto il disagio tra lui e la Roma e ho detto l’Inter si mette a disposizione, ma è un loro giocatore. Non nego che mi piacerebbe portarlo qui”.

"Vidal è un profilo da Inter e ci piace molto. Diverso da Nainggolan, ma nemmeno troppo. Proveremo a capire se ci sono i presupposti, ma è difficile. Avendo fatto scelte di un certo prestigio serve un po’ di tempo. Non si può negare che Vidal sia un profilo di grande interesse. Nessuna trattativa in corso, è difficile che il Bayern voglia privarsene, però si domanda per avere speranze e se ci sono vorremmo perseguirle”.