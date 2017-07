Inter, Sabatini: "Sarà una campagna acquisti molto difficile"

Il punto sul mercato e quello che serve all'Inter per tornare grande ma non solo. Walter Sabatini, coordinatore tecnico di Suning, si confessa in una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ecco le sue principali dichiarazioni:



"Come giustamente ha sottolineato Spalletti, serve un pensiero e un orgoglio di appartenenza. Chi gioca in nerazzurro deve sempre ricordare cosa è realmente l’Inter nel panorama internazionale. La rosa è fatta di tutti buoni calciatori, ma forse la caratterizzazione è mancata e con essa l’integrazione tatticamente giusta. Prima di tutto dobbiamo lavorare su questo. Se ci riusciremo faremo bene, anche se sarà una campagna acquisti molto difficile".



"Si sta vivendo dentro una bolla speculativa molto pericolosa. Oggi, per i calciatori in Italia, girano dei prezzi insostenibili. Quando scatta una clausola da 220 milioni, nonostante possa riguardare un top player, si produce un effetto che droga tutti i prezzi. "Kroos all'Inter? E' una balla. E’ un’ipotesi che non ha nessun fondamento. E’ un auspicio dei giornali del Nord".



"E’ molto più complicata la relazione con la proprietà straniera. Il problema è che noi abbiamo la presunzione di pensare che la nostra cultura occidentale, il nostro modo di vedere, inquadrare un problema, decidere sia quello più giusto, persino l’unico. E a volte uno prova un disagio enorme, non capisce i silenzi, le mancate risposte. Sto cercando di comprendere come i cinesi si mettono in rapporto con la vita e le cose per capire come poi affronteranno i problemi del calcio".



"La vicenda Bonucci francamente è soprendente. L'ho sempre pensato come un giocatore istituzionale della Juve ma è una vicenda comprensibile nel calcio di oggi che divora calciatori, dirigenti, allenatori. E' un disastro che non riusciamo a percepire noi, ma neanche i calciatori che vincono e sono al sicuro, in una società come la Juventus. La decisione di Bonucci può essere solo figlia di un disagio. Non può essere una scelta di altra natura".