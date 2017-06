Inter, Sabatini re delle plusvalenze ma con qualche flop

Ufficialmente uomo Suning, la strada della nuova carriera di Walter Sabatini sembra portarlo dritto dritto all'Inter (convivenza con Ausilio permettendo): oro per le casse nerazzurre, visto che l'ex ds della Roma è universalmente riconosciuto come il "re delle plusvalenze". Tra Lazio, Palermo e Roma tanti i talenti scoperti e poi rivenduti a caro prezzo ma, soprattutto nell'ultimo periodo giallorosso, qualche colpo a vuoto preoccupante. Ma in nerazzurro il compito sarà, forse, più gravoso: l'idea della proprietà cinese non è quella di scovare futuri top player da rivendere ma tenerli o prenderli già formati per tornare subito al top.



La storia recente di Sabatini parte nel 2004, con l'approdo alla Lazio (dove era già stato dal 1992 al 1994 come responsabile del settore giovanile). In quattro anni scoperti e lanciati giocatori come Kolarov, Behrami, Muslera, Lichtsteiner e Radu. Un tradizione continuata anche al Palermo dopo l'addio ai colori biancocelesti: Acquah, Hernandez, Ilicic, Pastore, Darmian e Munoz sono alcuni dei nomi che hanno fatto felice Zamparini nelle tre stagioni di collaborazione.



Poi il ritorno nella Capitale, sponda giallorossa, nel 2011. Alla Roma riesce a concludere grandi affari in entrata (142,51 milioni di ricavi netti in 5 anni, secondo Calcio e Finanza) ma soprattutto in uscita: Marquinhos (27,4 milioni di euro di plusvalenza), Lamela (15,2), Benatia (14,2), Dodò (7,9, ceduto proprio all'Inter) Osvaldo (5,2), Bradley (5). La scorsa stagione è stata la migliore in tal senso: tra Pjanic, Romagnoli e Gervinho generati 64,16 milioni di plusvalenze. Ma negli ultimi tempi, i tifosi giallorossi gli hanno rimproverato alcuni flop: Kjaer, Bojan (12+3 milioni), Bastos, Goicoechea, Ibarbo, Cole (poi messo fuori rosa), Gerson (18 milioni e ancora un mistero) e Iturbe (pagato 20 milioni).