Inter, Ronaldo: "Dovevamo combattere contro un sistema corrotto"

Eletto tra gli attaccanti nella Hall of Fame dell'Inter, Ronaldo ha ricordato il suo periodo nerazzurro non rinunciando a tornare sul campionato 1997/98 e allo scudetto vinto dalla Juventus con tante polemiche in seguito allo scontro in area tra lo stesso brasiliano e Iuliano: "Nella mia epoca non bastava giocare bene, abbiamo combattuto contro tutte le squadre e anche contro un sistema corrotto che abbiamo poi scoperto tutti. In quel periodo avremmo meritato più vittorie" . Sul 5 maggio 2002 invece: "Vorrei riprovare a giocare quella partita contro la Lazio, potevamo vincere il campionato ma abbiamo sbagliato tutte le scelte".



Il brasiliano ha poi ringraziato tutti: "Massimo Moratti, il mio papà, mi ha portato qui dove sono diventato il Fenomeno, come mi chiamano. Ringrazio i tifosi interisti che hanno pianto insieme a me, che hanno gioito ma soprattutto quelli che hanno sofferto con me in quel periodo dell’infortunio, un periodo mi ha fatto diventare forte. Essere proclamato miglior attaccante della storia di questo club è veramente un grande onore perché qui sono passati grandissimi giocatori".



Così Ronaldo sull'Inter attuale: "Speriamo che questa nuova gestione la riporti in alto, per adesso ha fatto bene nella prima parte di stagione ma dopo la sosta è rimasta indietro: deve reagire per l'obiettivo Champions. Icardi? Si sente bene qui, i tifosi gli vogliono bene, credo dovrebbe restare".