Inter, Ronald de Boer sicuro: "Frank vincerà lo scudetto"

Colleghi, rivali, amici ma prima di tutto fratelli. Ronald de Boer racconta Frank, assicurando che avrà successo sulla panchina dell'Inter: "So che vuole vincere lo scudetto, ora è più realistico lottare per le prime posizioni ma sono sicuro che avrà successo. Lui è uno che pensa sempre in grande". Non solo trofei, ma anche stile: "Voglio vedere la sua mano nel gioco dei nerazzurri - racconta Ronald de Boer alla Gazzetta dello Sport -, ci vuole tempo ma la strada è quella giusta. Ogni allenatore dovrebbe avere una sua visione del calcio: Frank ce l'ha".



Il fratello ammette che la serie A non era tra i primi pensieri di Frank de Boer: "Qualche anno fa l'avrei visto più in Spagna o Inghilterra ma nel calcio le cose cambiano velocemente. Si sta impegnando tanto, studia due ore al giorno l'italiano. Questa esperienza lo renderà un allenatore migliore". Poi, svela un lato privato: "Frank ha a cuore disciplina e rispetto ed è giusto che sia così: siamo cresciuti pensando che il rispetto per gli altri fosse la prima cosa e anche un minuto di ritardo è importante. Frank non è duro, è onesto e diretto". Infine, sul rapporto tra fratelli: "Se litighiamo, finisce tutto dopo due minuti. Abbiamo diviso la stanza da letto per 25 anni, Frank è il mio migliore amico e sa che può contare su di me"