Inter, rivoluzione Suning: via Perisic, Brozo, Murillo e Gabigol

E’ tempo dei saluti e non solo perché dopo il 5 a 2 all’Udinese sono scattati il rompete le righe, le vacanze e i titoli di coda a una delle peggiori stagioni dell’Inter di sempre, chiusa con due vittorie che hanno salvato la faccia ma pur sempre con un settimo posto, a un punto dal Milan che non può che aumentare i rimpianti in casa nerazzurra per i due mesi da incubo finali e per la terza stagione senza Europa nelle ultime 5.

Dopo i saluti, in attesa dell’annuncio ufficiale e dell’arrivo di Luciano Spalletti a Milano, è pronta intanto una nuova rivoluzione che inizierà con una cessione abbastanza dolorosa, quella di Ivan Perisic al Manchester United di Mourinho, certificata dall’in bocca al lupo per dove andrai pronunciato da Vecchi, al momento della sua sostituzione, con il saluto del croato che aveva tutti i connotati di un addio, con tanto di giro del campo finale insieme a suo figlio Leo.

La sua decisione Perisic l’ha presa da tempo, come si era capito, da quando a fine marzo Josè Mourinho a Zagabria nel ritiro della Croazia l’aveva convinto personalmente ad accettare la sua corte, per cercare di togliersi quelle soddisfazioni che all’Inter senza Champions non potrà avere, insieme a un ingaggio che dovrebbe essere addirittura di 7 milioni a stagione, come scrive il Sun in Inghilterra.

L’Inter, che cerca di piazzare anche i deludenti Brozovic e Murillo, con Gabigol che andrà in prestito da qualche parte in Europa, adesso sta cercando di avere qualche bonus in più oltre ai 45 milioni con cui dovrebbe chiudere la trattativa con i Red Devils. L’obiettivo interista è quello di superare i 50 milioni, raggiungerne quasi 40 di plus-valenza, sistemare il bilancio, rispettare gli accordi del fair play finanziario per poi cominciare la rivoluzione, a base dei milioni di Suning, che altre figuracce non le vuole più fare, puntando tutto sulla coppia Sabatini-Spalletti e cercando magari degli altri Palacio, l’unico applaudito nell’ennesima contestazione della curva alla squadra con cui si è chiusa la stagione dell’Inter.

Marco Barzaghi