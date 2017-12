Inter, rivoluzione Spalletti: "C'è chi non regge la pressione"

Luciano Spalletti, dopo le analisi in tv e conferenza stampa, ha pronunciato le parole più importanti del post-Sassuolo tra le mura amiche: "Qualcosa va cambiato, se qualcuno non regge questo livello va messo in discussione. Qualcuno ha subito una flessione e ora le mie scelte guarderanno l'intera rosa. Niente va buttato a mare dobbiamo solo analizzare in maniera seria quello che è successo. Ci saranno gli scontenti ma noi sappiamo dove dobbiamo andare" le parole a Inter Tv.



La sensazione è che il tecnico nerazzurro aspettasse di capire come il gruppo avrebbe reagito alle prima vere difficoltà: e dopo la mezza figuraccia con il Pordenone e le due sconfitte in campionato non tutti hanno dimostrato di essere sul pezzo. Una giornata storta può capitare a Icardi che comunque rimane capocannoniere della serie A, più preoccupanti il calo di Perisic, l'inaffidabilità di Brozovic, poca corsa in mezzo senza Vecino e le difficoltà di Dalbert.



Una prima soluzione potrebbe essere lo spostamento di Candreva dietro Icardi, con Cancelo esterno destro: da terzino non ha fatto peggio di altri a Reggio Emilia ma l'Inter non può ancora permettersi un uomo di tale spinta nella difesa a quattro. Con D'Ambrosio da valutare (trauma distorsivo al ginocchio), in Coppa Italia contro il Milan dovrebbe rivedersi Nagatomo mentre col rientro di Vecino sarà Gagliardini a perdere il posto. La panchina offre poche altre soluzioni, se non Eder: l'italo brasiliano può agire al posto di Icardi, dietro lui o come esterno destro.