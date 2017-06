Inter, ritiro anticipato verso il derby

Come anticipato da Piero Ausilio ai nostri microfoni, l'Inter vara la linea dura dopo la pesante sconfitta contro il Crotone. L'1-2 in terra calabrese ha lasciato il segno, la dirigenza (oltre al ds, anche il vicepresidente Zanetti e il dg Gardini) si è riunita stamattina alle 8 ad Appiano Gentile, mezz'oretta di colloquio assieme a Pioli per scegliere le prossime mosse.



La prima è quella di anticipare il ritiro in vista del derby pre-pasquale contro il Milan: la squadra rimarrà alla Pinetina dopo l'allenamento di giovedì 13 aprile per preparare al meglio il riscatto nel match di sabato con i cugini.



Il giorno di riposo post-Crotone è stato annullato, come previsto, tanto che la squadra si è ritrovata alle 8:30 ad Appiano, per poi allenarsi a partire dalle 11. Pioli ha ribadito al gruppo la necessità di maggiore concentrazione e lucidità per riuscire nella qualificazione all'Europa League.