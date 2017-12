Inter, risentimento al bicipite femorale per Vecino: recupera per la Juve?

Risentimeno al bicipite femorale della coscia sinistra. E' questo l'esito degli esami ai quali si è sottoposto Matias Vecino, uscito anzitempo nella partita contro il Cagliari. L'Inter non ha reso noto i tempi di recupero ("in programma un lavoro personalizzato, le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno") ma il centrocampista uruguaiano salterà certamente la sfida contro il Chievo a San Siro domenica prossima e cercherà di esserci per la supersfida contro la Juventus sabato 9 dicembre allo Stadium.

.@MatiasVecinoUy si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica alla coscia sinistra.



Ecco l'esito degli esami https://t.co/StSLm0tXNW #FCIM — Inter (@Inter) November 27, 2017