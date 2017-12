Inter, "rischi sugli investimenti per la stretta sui capitali cinesi"

Recentemente, l'Inter ha emesso un bond da 300 milioni di euro per rifinanziare il debito con Goldman Sachs contratto da Thohir nel 2015. Il club nerazzurro ha messo a disposizione di tutti i sottoscrittori del bond un documento che illustra i possibili rischi associati alle direttive sugli investimenti esteri emanate ad agosto dal governo cinese.



Calcio & Finanza è venuto in possesso del documento e ha pubblicato quanto contenuto alla voce "fattori di rischio", ovvero tutto ciò che potrebbe bloccare futuri investimenti di Suning nell'Inter (ma non solo perché, come vedremo, ci sono problemi anche su voci già iscritte nel bilancio 2017). In corsivo, pubblichiamo gli stralci più importanti.



Il governo cinese ha recentemente classificato gli investimenti in squadre sportive come “investimenti limitati”. L’Inter è dipendente dai contributi di capitale di Suning ed eventuali restrizioni alla capacità di Suning di fornire tali contributi influenzerebbe negativamente le attività e i risultati delle operazioni dell’Inter. Queste restrizioni possono anche influire negativamente sulla nostra capacità di riscuotere somme a noi dovute in termini di sponsorizzazioni e di altri contratti stipulati con controparti in Cina.



In generale, gli “investimenti limitati” richiedono o la presentazione o l’approvazione da parte della Commissione per lo sviluppo nazionale e le riforme (National Development and Reform Commission) e del Ministero del commercio o delle loro rispettive controparti locali. Mentre alcuni “investimenti limitati” (ad esempio, gli investimenti nel settore sportivo) in precedenza richiedevano solo di essere notifica, secondo le linee guida di agosto 2017 tali investimenti ora richiedono l’approvazione. (Quindi, rispetto al mercato estivo scorso, oggi iniezioni di capitali dalla Cina verso Milano sono molto più difficili: da qui la decisione del mercato autofinanziato, con Joao Mario possibile sacrificato).



A partire dal 30 settembre 2017, 25 milioni di euro di ricavi che abbiamo rilevato nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017 sotto il Naming Rights and Sponsorship Agreement non sono ancora stati pagati. Inoltre, 12,3 milioni di euro e 7,5 milioni di euro di ricavi che abbiamo registrato rispettivamente nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017 e nei tre mesi terminati il 30 settembre 2017, nell’ambito dell’accordo di sponsorizzazione con Beijing Yixinshijie non sono ancora stati pagati a causa di ritardi causati dal controllo dei capitali sulla remissione di valuta estera della Cina. (Quindi, per la stretta sui capitali di Pechino non ancora pagate sponsorizzazioni in Cina già iscritte nel bilancio 2017 per 37 milioni).



Inoltre, l’Inter richiede un impegno finanziario da parte di Suning per certificare la continuità aziendale nei suoi rendiconti finanziari. Senza la lettera di supporto fornita da Suning o ulteriori iniezioni di capitale o le conversioni dei prestiti agli azionisti in azioni, la continuità aziendale dell’Inter potrebbe essere a rischio.