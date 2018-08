Inter, riposo cancellato: lunedì di lavoro

Il primo provvedimento preso dall'Inter dopo il pareggio col Torino è la cancellazione del giorno di riposo: domani, lunedì, i nerazzurri torneranno al lavoro ad Appiano Gentile. Evidentemente l'atteggiamento della squadra nel secondo tempo della sfida contro i granata non è piaciuto: la squadra si è dissolta improvvisamente reagendo solo nel finale, dopo il 2-2.



Alla Pinetina si rivedranno anche Asamoah e Vrsaljko, ma difficilmente si alleneranno con il resto del gruppo: entrambi i terzini sono stati sostituiti nel secondo tempo per traumi distorsivi/contusivi alla caviglia destra. Un problema in più in vista della trasferta di sabato alle 18 a Bologna, quando la speranza di Spalletti è di recuperare Nainggolan.