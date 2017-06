Inter, rimpianto Coutinho: da scarto a obiettivo del Barcellona

È una domanda già posta molte volte, eppure resta ancora oggi un comprensibile motivo di dibattitto e, anche per questa ragione, abbiamo decisio di riproporla: perché l'Inter si è liberata così facilmente di Coutinho? Per dovere di cronaca, bisogna ricordare che, con la cessione del brasiliano al Liverpool, i nerazzurri realizzarono una plusavalenza di quasi 10 milioni. Una buona operazione, oscurata però dal valore attuale del cartellino del giocatore, quantomeno triplicato grazie alle sue prestazioni. Con la maglia dei Reds, sotto gli ordini di Rodgers, prima, e Klopp, poi, l'ex Vasco da Gama è cresciuto tantissimo fino a diventare una delle stelle della nazionale brasiliana. Tra i protagonisti principali del 3-0 rifilato all'Argentina al Mineirao c'è proprio lui, decisivo con lo straordinario gol che ha aperto le marcature. Un mix di classe, imprevedibilità e potenza, che in pochi avevano notato negli anni nerazzurro.



Solo Benitez lo utilizzò con continuità, poi, un infortunio muscolare stoppò la sua ascesa, e, una volta tornato a disposizione, Leonardo lo relegò in panchina. Con Ranieri le cose non andarono meglio e allora l'Inter decise di spedirlo in prestito all'Espanyol. In Spagna, Coutinho impressionò tutti e, a fine stagione, venne eletto giocatore rivelazione della Liga 2011-12. Stramaccioni provò a rilanciarlo, ma nel gennaio 2013, la società, al tempo ancora di proprietà di Massimo Moratti, cedette alla corte del Liverpool. Il brasiliano, classe '92, lasciò così l'Italia nell'indifferenza generale. Del resto, le sue statistiche - 5 gol in 47 presenze - e il suo fisico - "troppo leggero per imporsi ad alti livelli" - non lasciavano di certo presagire lo sboccio di un fenomeno. Il presente però racconta un'altra storia: grazie all'esperienza in Premier League, Coutinho è diventato uno che sposta gli equilibri. Talmente decisivo, da finire nel mirino del Barcellona, disposto a tutto per strapparlo ai Reds. La Serie A e l'Inter fanno parte del passato, il futuro, invece, potrebbe vederlo in campo insieme all'amico Neymar, anche in blaugrana.