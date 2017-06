Inter, replica ad Elkann: "Non capiamo perché la Juve parli sempre di noi"

Alla fine la replica dell'Inter è arrivata. Il "silenzio intelligente di Zhang" auspicato da Moratti è stato interrotto da un comunicato ufficiale del club in risposta alle dichiarazioni pungenti di John Elkann: "L'Inter non sa perdere, eppure dovrebbe essere abituata", ha detto il numero uno della Fiat facendo riferimento alle polemiche successive al derby d'Italia di domenica.



I nerazzurri hanno risposto così: "In risposta alle recenti dichiarazioni apparse sui media, il club non comprende il motivo per cui la Juve continui a riferirsi all'Inter, mentre la nostra attenzione non è mai stata su di loro. Il fatto che ci sia sempre così grande attenzione attorno all'Inter è evidentemente la conferma dell'importanza del Club. Abbiamo, nei toni corretti e nelle sedi appropriate, cercato un confronto su quelle che riteniamo decisioni arbitrali discutibili in una partita importante per noi e per la Serie A. Il nostro pensiero oggi va però solo al futuro, consapevoli di aver fatto una buona gara a Torino nonostante la sconfitta. Ognuno ha la propria storia, noi abbiamo la nostra e ne siamo orgogliosi".