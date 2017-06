Inter, relax Brozovic: i tifosi lo insultano

Pomeriggio libero, come da programma allenamenti dell'Inter, per Marcelo Brozovic che si gode il sole e la piscina a casa sua. Il centrocampista croato posta una foto del relax su Instagram e questo basta per scatenare gli insulti di tanti tifosi nerazzurri. Si va da un ironico "dopo il grande campionato che hai fatto lo meriti" fino ai pesanti "ammazzati", "fai schifo", "vattene" e "vai a lavorare".

Un post condiviso da Super]Kralj[tata]BroZ (@marcelo_brozovic) in data: 24 Mag 2017 alle ore 06:49 PDT