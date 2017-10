Inter, record europeo di pali a favore: otto

Difesa quasi impenetrabile, Icardi in versione Milito, nessuna sconfitta e secondo posto in campionato: sono tanti i meriti dell'Inter di Spalletti in questo inizio di annata. Un altro dato sorride ai nerazzurri e sono i pali a favore che segnano un record europeo per questa stagione come ricordato dalla Gazzetta dello Sport: otto quelli subìti in otto giornate, una media di uno a turno.



La partita più significativa in tal senso è sicuramente quella giocata all'Olimpico dove la Roma ha colpito ben tre legni graziando Handanovic, curiosamente i giallorossi sono invece la squadra ad aver colpito più pali (9). Quando a Spalletti è stato fatto notare questo dato statistico si è difeso dicendo "Andate a vedere quelli che abbiamo colpito noi..." ma la buona sorte del tecnico nerazzurro vale comunque un primato europeo: anche il Saint Etienne è a quota 8 legni subìti e nessuno è più "fortunato" dei francesi e dell'Inter.



Se la fortuna aiuta gli audaci e bisogna andare a cercarsela, bisogna guardare anche l'altro lato della medaglia: Chievo e Sassuolo sono le uniche squadre di serie A a non aver colpito pali mentre nessuno è andato a sbattere contro quelli delle porte di Atalanta e Juventus.