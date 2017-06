Inter, Ranocchia: "Pregiudizi nei miei confronti. Nonnismo ai tempi dell'Arezzo"

Andrea Ranocchia, da lungo termpo ormai nel mirino dei tifosi dell'Inter e non solo, si sfoga: "Sento un pregiudizio su di me. Sembra che all’Inter non abbia vinto solo io. Ma il periodo negativo non è stato tutto e solo mio. È stato dell’Inter. In sei anni avrò visto passare un centinaio di giocatori. Oltre a tre presidenti e proprietari. Ma tutto questo cambierà".



Nell'intervista al Corriere della Sera il difensore si confessa apertamente: "Da tre mesi vado in un centro in cui mi seguono dal punto di vista fisico e psicologico. È lì che tiro di boxe, per esempio. E poi c’è una persona con cui parlo. Non è uno psicologo. È laureato in Fisioterapia ma è anche esperto di mental training. Parlare con lui mi è servito a capire che quasi niente nella vita è irrimediabile. E anche quello che lo è non è detto che sia un male. Puoi subire critiche, insulti, denigrazioni. Ma se lavori tantissimo, ti impegni, vesti una maglia che milioni di persone vorrebbero vestire (e sei pagato tanto per farlo), la tua famiglia sta bene: ecco, se hai consapevolezza piena di tutto questo, è meno difficile volgere in positivo le cose che non vanno".



Difficoltà nel presente ma anche nel passato, soprattutto con l'Arezzo: "Sono retrocesso dalla B alla C con Conte. Ho iniziato a giocare negli anni del nonnismo pesante in spogliatoio, mentre ora è quasi spariti. I miei 'persecutori'? Carrozzieri, Abbruscato e Mirko Conte, avevo 17 anni e come se non bastasse andavamo a giocare in campi terribili: l’Arezzo era la squadra più a nord del girone". Per Ranocchia poi la rivincita con la maglia del Bari e l'approdo in nerazzurro. Prima di essere indagato e assolto per scommesse, di prendere e perdere la fascia di capitano dell'Inter. Non per colpa di Mancini: "No, con lui non ho mai litigato. Con me si è comportato bene, abbiamo sempre parlato molto, mi ha dato il via libera per andare alla Sampdoria quando volevo giocare ma è stato felice che tornassi all’Inter".



Ora in panchina c'è De Boer: "Ha introdotto regole ferree. Come per esempio pranzare qui, tutti insieme, prima delle partite. O far colazione se c’è l’allenamento al mattino. E poi tornare qui a dormire dopo la partita. Sembrano cose piccole, ma fanno moltissima differenza. Più che l’intensità degli allenamenti o anche in partita, con questo modo di giocare è più importante la tecnica.".