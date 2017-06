Inter, Ranocchia nella top 11 della BBC: al'Hull City è una star

Due partite, zero gol subiti. L'Hull City non se la passava di certo benissimo prima che arrivasse Andrea Ranocchia. Aveva 47 reti al passivo e le ha ancora, grazie ai "clean sheet", per dirla all'inglese, contro Manchester United e Liverpool. Sabato, in particolare, l'ex interista si è superato e la BBC, la più prestigiosa emittente televisiva d'Oltremanica, l'ha inserito nella top 11 del weekend. "Premiato per avere vinto 7 duelli aerei su 7 e per avere fatto un assist decisivo".



Proprio così: non contento di aver già messo la museruola a Ibrahimovic e poi di aver annullato Firmino e compagni, nel finale Ranocchia si è ricordato delle lezioni da "quarterback" di Bonucci e con un lancio al millimetro ha innescato la volata di Niasse per il 2-0. Così, da esubero all'Inter e oggetto di sfottò sui social, il difensore si è trasformato in uomo della svolta per i Tigers.