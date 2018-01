Inter, Rafinha: "Sto bene e ho voglia di giocare"

La nuova vita da interista di Rafinha Alcantara è cominciata: "Avevo tanta voglia di venire qui, per fortuna è andato tutto per il meglio". La presentazione in diretta social mette in mostra un giocatore che freme: aveva tanta voglia di arrivare e ora ha tanta voglia di giocare, quello che a Barcellona ha fatto solo una volta, per pochi minuti, proprio prima di approdare in nerazzurro.



"Mi ha convinto subito il progetto, qui c'è grande ambizione e questo mi ha spinto a venire in nerazzurro. Spalletti è un allenatore completo, mi ha sorpreso. Gli piace giocare, ma è molto bravo anche tatticamente. Risalta la preparazione su tutti gli aspetti. Io sto bene, ho recuperato e ho voglia di campo. E di giocare il derby".



"Icardi è il primo con cui ho parlato - spiega -. Abbiamo studiato e cominciato a giocare insieme. Sin da piccolo aveva grandissima classe, forse solo qualche tatuaggio in meno. Ma mi impressionava anche da bambino. Io sono un centrocampista, da sempre. A Barcellona ho giocato in tutte le posizioni, anche da esterno. Sono pronto a scendere in campo in qualsiasi ruolo mi chieda Spalletti. Sono un fan di Borja Valero fin dai tempi in cui giocava con il Villarreal ed è bello giocare con lui".