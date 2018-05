Inter, Rafinha: "Sono davvero felice in nerazzurro. Restare? Non dipende da me"

Rafinha esce definitivamente allo scoperto e in un'intervista a Globoesporte chiarisce quali sono i suoi desideri per il futuro. "Il Barcellona sarà sempre casa mia, è la migliore squadra del mondo, ma sono davvero felice all'Inter, ho compagni straordinari, mi sento molto bene. Il mio pensiero è di continuare qui, ma non dipende da me. Dipende dalle due società" rivela il brasiliano, in prestito ai nerazzurri che spingono per uno sconto del diritto di riscatto (fissato a 35 milioni più 3 di bonus).



Il 25enne non nasconde l'entusiasmo: "Sono arrivato solo pochi mesi fa, ma in realtà è come se fossi all'Inter da anni. Mi sono subito trovato a mio agio e il mio inserimento è stato straordinario. Mi trovo bene soprattutto con gli altri connazionali, ma ho legato con tutti. Ringrazio in particolare Mauro Icardi, che conosco da quando avevo 16 anni. È stato lui a spiegarmi cosa significasse giocare con questa maglia".