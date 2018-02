Inter, Rafinha: "Mi manda Messi, voglio derby e Champions"

Un mese di Inter per Rafinha che, dopo tanti scampoli di gara, è pronto a prendere in mano la squadra: "L'idea di Spalletti di utilizzarmi a gara in corso è stata molto intelligente - le parole del brasiliano alla Gazzetta dello Sport - credo sia stato l'approccio migliore per calarmi in un nuovo calcio. Ora mi sento bene e sto trovando il giusto ritmo, ho qualche prevedibile dolorino al ginocchio ma tutto sta andando nella giusta direzione e mi sento vicino al top".



Il centrocampista parla del rapporto con Spalletti: "Mi piace perché è diretto, ti dice tutto in faccia. Quando ancora ero al Barcellona ci eravamo sentiti telefonicamente e mi aveva spiegato la sua idea di calcio. In mezzo posso fare qualsiasi ruolo ma in carriera ho fatto pure il falso nueve". Oggi il Benevento ma il derby è dietro l'angolo: "Una sfida a livello mondiale, vale come Barcellona-Real Madrid o River Plate-Boca Juniors. Non baratterei una sconfitta per la certezza di finire in Champions League perché, battendo il Milan, finiremmo tra le prime quattro...".



Il brasiliano rassicura: "Non è un momento facile, ho imparato che nel calcio è difficile invertire la tendenza ma con la qualità di rosa che abbiamo ne usciremo".



I tifosi nerazzurri si chiedono cosa farà Rafinha a fine stagione: "Non sono venuto qui per recuperare dall'infortunio e poi tornare al Barça, voglio rimanere. Messi, ma anche Suarez ed altri mi hanno spiegato che stavo andando in un club storico, una big mondiale. Impazzivo per Ronaldo e Adriano, non mi perdevo nessuna partita dell'Imperatore. Certo, poi il riscatto dipende dall'Inter".