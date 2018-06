Inter, Rafinha: "Lotteremo fino alla fine per la Champions"

"Lotteremo fino alla fine per raggiungere la Champions League". Nonostante il ko con la Juventus e il distacco aumentato da Lazio e Roma (4 punti a 3 giornate dal termine), Rafinha non si arrende e suona la carica in casa Inter, come fatto lunedì dall'amministratore delegato Antonello.



Parlando a Inter Tv il centrocampista in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona (il club di Corso Vittorio Emanuele spinge per lo sconto) si sofferma sul rapporto con i tifosi: "Mi ha colpito il loro affetto verso di me, li ringrazio tanto. È meraviglioso sentirsi così amati, è davvero incredibile".



"Sono stato fortunato ad arrivare in un momento negativo - aggiunge il 25enne - perché ho potuto vedere la reazione dei compagni e dell'ambiente. Siamo un grande spogliatoio. Ho scelto l'Inter per il progetto che mi hanno illustrato. Mi hanno detto di essere interessati nonostante fossi infortunato. Ho visto alcune partite, mi piaceva e ho pensato che la squadra fosse valida".



Infine, su Spalletti: "Ho sempre detto che mi piacciono le persone dirette, che dicono quello che pensano. Per questo lui mi piace".