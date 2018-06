Inter, Rafinha: "Con la Champions pensavo di restare"

Come nel caso di Cancelo, l'Inter ha deciso di non riscattare anche Rafinha. Ma se il laterale portoghese non si era mai esposto su una permanenza in nerazzurro e comunque ha già trovato una nuova sistemazione, il brasiliano aveva dichiarato di voler rimanere a Milano. Ecco perché traspare delusione dalle sue parole a Lancenet: "Sono stato benissimo all’Inter e pensavo di restare. Ero veramente convinto che con la qualificazione in Champions sarei rimasto ma non è successo. Il calcio resta una questione di affari e a volte il calcio non realizza i desideri delle persone".



Deluso, quindi, ma realista: "Ora sono un giocatore del Barcellona. Non ho ancora parlato con il club ma nella mia testa c’è l’idea di presentarmi in ritiro l’11 luglio e poi vedremo. Sono pronto a tutto".



Rafinha comunque spende parole di elogio per il periodo nerazzurro: "Quella all'Inter è stata un’esperienza spettacolare. Era uno stile di calcio e una lingua che non conoscevo. Il calcio in Spagna è più tecnico, in Italia è molto più tattico. Ad esempio, in Spagna è difficile vedere una difesa con una linea di 5. Per me comunque era importante tornare a giocare il numero massimo di partite dopo l’infortunio, sapevo che era importante la mia capacità di adattarmi rapidamente. Ringrazio i miei compagni e i tifosi, sono stato accolto benissimo e ho recuperato la fiducia nel mio modo di giocare a calcio".