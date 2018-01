Inter, Rafinha a Milano: lunedì le visite

Rafael Alcântara do Nascimento, o come tutti lo conoscono Rafinha, è atterrato a Milano intorno alle 19 di domenica sera: nessuna parola ai cronisti che lo attendevano all'aeroporto di Linate e dritto nell'automobile messagli a disposizione dell'Inter per dirigersi in un hotel del centro.



Ha seguito la partita contro la Roma alla televisione (niente San Siro) ma la sua prima vera giornata a tinte nerazzurre sarà quella di lunedì: visite alle 8:30 alla clinica Humanitas, a seguire l'idoneità del Coni e poi in sede a firmare il contratto.



Rafinha arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro (più 3 di bonus in caso di qualificazione dell'Inter alla prossima Champions League). Con la società nerazzurra firmerà un contratto di tre anni e mezzo.