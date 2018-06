Inter, raduno il 9 luglio, il 14 a Lugano la prima amichevole

Ufficializzate le prime date del precampionato dell'Inter: la prossima stagione parte il 9 luglio da Appiano Gentile, dove è fissato il raduno della squadra. Alla prima parte del ritiro che, a differenza di quanto avvenuto nel recente passato, si svolgerà interamente all'interno del centro di allenamento nerazzurro, non parteciperanno ovviamente i giocatori impegnati al Mondiale.



Da Brozovic a Miranda, allora, saranno in tanti gli assenti del primo test, fissato a Lugano il 14 luglio alle ore 20. "La gara - si legge sul sito dell'Inter - sarà un'occasione speciale per entrambi i club che si sfideranno nel contesto della 110 Summer Cup, ideata per celebrare lo speciale anniversario delle due prestigiose società. L'apertura delle prevendite per l'amichevole partirà venerdì 15 giugno dalle ore 17".