Inter, pugni in curva: Daspo di 5 anni

Per aver aggredito e malmenato un tifoso che si trovava allo stadio con la moglie e i due figli, un ultras dell'Inter di 19 anni, M.F., è stato arrestato dalla polizia in servizio a San Siro nel corso di Inter-Fiorentina, e nei suoi confronti il Questore di Milano ha disposto un daspo per la durata di 5 anni.



La questura ha precisato che l'episodio incriminato è stato ripreso dalle telecamere dello stadio, grazie alle quali è stato possibile individuare l'aggressore. Il tifoso aggredito era sugli spalti con la moglie e i due figli, appena sopra alla curva interista. Ha chiesto agli ultras posizionati alcune file sotto di lui di abbassare una grande bandiera che gli impediva la visuale. Per tutta risposta gli ultras sono saliti da lui e uno di loro lo ha colpito con diversi pugni al volto. Nel parapiglia è rimasta contusa anche la figlia di 10 anni. L'ultras, individuato immediatamente dalla polizia in servizio alla stadio, è stato arrestato e per lui è scattato il daspo di 5 anni.