Inter, pronto il bond per rifinanziare il debito

Gli ottimi risultati sul campo non fanno perdere di vista alla famiglia Zhang il lavoro per risanare la situazione debitoria dell'Inter e, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, c'è un progetto vicino a compimento. Suning sta infatti studiando la possibilità di lanciare un bond per rifinanziare il debito con Goldman Sachs contratto a suo tempo da Erick Thohir nel 2015: 230 milioni di euro, nel frattempo scesi a 208 milioni per via dei rimborsi effettuati dal club.



L'operazione, con l'assistenza della stessa Goldman Sachs, si aggirerebbe tra i 200 e i 300 milioni di euro di controvalore e permetterà al club di rivedere le condizioni sul debito originario per poter lavorare con meno pressioni in futuro.



Un po' la stessa cosa che sta facendo il Milan con il fondo statunitense Highbridge, diventato interlocutore dei rossoneri proprio dopo la scelta di Goldman Sachs di preferire di dedicarsi all'Inter evitando un possibile conflitto di interessi tra "cugini"