Inter, prima sconfitta stagionale: il Sion vince 2-0

Prima sconfitta stagionale per l'Inter. La squadra di Spalletti è stata battuta 2-0 in amichevole dal Sion per effetto dei gol di Neitzke (uscita errata di Padelli su corner) e Baltazar (sinistro dal limite).



Rispetto all'uscita vittoriosa contro il Lugano i nerazzurri, con le gambe abbastanza pesanti e senza Nainggolan dal 24' per un affaticamento, hanno mostrato qualche sbavatura di troppo in fase difensiva (gli svizzeri, più avanti nella preparazione, hanno colpito anche un palo nella prima frazione e costretto Padelli a effettuare diverse parate) nonostante al centro del reparto arretrato ci fossero in avvio De Vrij e Skriniar.



Tra le note più positive Karamoh: il giovane attaccante francese è stato tra i più intraprendenti e ha sfiorato il gol nel finale di prima frazione (conclusione fuori di poco) mentre nel finale ha sprecato di testa una buona chance. Da segnalare il 'debutto' di Mauro Icardi che è entrato al 61' al posto di Lautaro Martinez, in ombra rispetto a sabato, ma non ha lasciato il segno.