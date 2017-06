Inter, porta blindata da due partite: Pioli spera nella svolta

Due vittorie consecutive in campionato senza subire gol. In questa stagione all'Inter non era mai capitato. Con Genoa e Sassuolo la porta di Handanovic è rimasta inviolata sebbene non siano mancate occasioni agli avversari. Tuttavia i nerazzurri hanno dato l'impressione di saper soffrire e di resistere: il vento sembra insomma cambiato. Tanto più che l'esperimento della difesa a tre (che a seconda delle circostanze diventa a 4) potrebbe rappresentare la base da cui ripartire. Davanti al reparto arretrato a Reggio Emilia è piaciuto Felipe Melo, finalmente ordinato al di là del doppio giallo che ha portato all'espulsione. A centrocampo inoltre sta emergendo sempre di più la grande qualità dei vari Joao Mario e Brozovic. In avanti ci pensa invece Candreva: l'esterno è uno statuffo sulla fascia e sta prendendo sempre più confidenza con il gol (3 reti nelle ultime 5 partite).



Per capire se si può parlare davvero di svolta bisogna attendere il big match con la Lazio in programma mercoledì sera a San Siro. I biancocelesti sono terzi a 7 lunghezze di distanza e un'eventuale vittoria consentirebbe ai nerazzurri di accorciare sensibilmente in classifica anche nei confronti dei cugini del Milan. La Champions non sarebbe più un miraggio: mica male considerando il tremendo inizio e i cambi in panchina. Pioli dovrà fare però di necessità virtù senza gli squalificati Melo e Joao Mario al cospetto della formazione di Simone Inzaghi, lanciata dopo il 3-1 alla Fiorentina. Un anno fa il ko interno proprio contro la Lazio fu il primo campanello d'allarme di una crisi che sarebbe in seguito esplosa: l'Inter sogna di riscrivere la storia, per trascorrere un Natale ancora più sereno.