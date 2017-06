Inter, pomeriggio di riposo per i giocatori

Due giorni di riposo, due giorni di ritiro e ora un pomeriggio di relax. Il post-Fiorentina dell'Inter continua alternandosi tra bastone e carota, con Stefano Pioli che - in accordo con il club - ha deciso di concedere un po' di ore di riposo ai giocatori prima di riprendere il ritiro nella serata di giovedì.



"I ragazzi hanno lavorato al massimo nelle ultime 48 ore e meritano qualche ora da trascorrere a casa - ha spiegato il tecnico nella nota comparsa sul sito dell'Inter -. Nei prossimi giorni lavoreremo moltissimo concentrandoci in maniera esclusiva sulla tattica per il match con il Napoli".