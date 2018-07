Inter, Politano: "Uno dei giorni più belli"

Giornata di presentazione per Matteo Politano, conferenza stampa da nuovo giocatore dell'Inter: "Quando ho saputo che l'affare era stato concluso è stato uno dei giorni calcisticamente più belli della mia vita: tanta emozione, sono contento. Ero in America, era notte e mi ha chiamato il mio agente: è stato uno dei risvegli più belli di sempre". E pensare che l'esterno aveva segnato a San Siro rischiando di compromettere la qualificazione in Champions dei nerazzurri: "Parecchi tifosi me lo hanno rinfacciato... (ride, ndr)".



Politano mostra tanto entusiasmo: "Non vedo l'ora che inizi il ritiro, non mi pongo obiettivi: ora sono in uno dei club più importanti d'Europa. Terrò il numero 16 perché al Sassuolo mi ha portato fortuna". No comment sul mercato: "Non ho sentito Vrsaljko, certo sarebbe un grande rinforzo. Florenzi? Sono domane per Ausilio".



A gennaio stava per approdare al Napoli: "Con il Sassuolo invece abbiamo concordato di rimanere altri sei mesi per crescere ulteriormente e per me è stato importantissimo". L'esterno ("Ringrazio Iachini per il cambio di ruolo ma sono a disposizione di Spalletti") affronta anche la questione Cristiano Ronaldo-Juventus: "Sarebbe importante avere un campione del genere in Italia ma i campionati sono lunghi: i bianconeri partiranno avvantaggiati anche quest'anno ma tutti ce la giocheremo".